Александр Самедов: Для «Спартака» полуфинал с «Зенитом» - это матч жизни

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов надеется, что его бывшей команде удастся показать хорошую игру в полуфинале Кубка России против «Зенита».

«Очень хочется, чтобы «Спартак» победил, но будет очень тяжело. Игра будет в Санкт-Петербуге, «Зенит» — чемпион и фаворит. Но есть фактор — последний шанс для «Спартака» пробиться в еврокубки. Как говорится, это будет матч жизни.

Я надеюсь, что «Спартак» покажет хорошую игру. Это кубок, поэтому у всех есть шансы», — цитирует Самедова Sport24.ru.

Напомним, сегодня в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Матч начнется в 18:30 мск.

Победитель этого противостояния в финале турнира, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге, померится силами с подмосковными «Химками», обыгравшими в своем полуфинале «Урал» со счетом 3:1.