Генеральный директор «Химок»: Мы готовы выиграть Кубок России и попасть в Лигу Европы

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов поделился эмоциями после победы над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

«Впечатления от игры отличные. Ребята большие молодцы, еще раз доказали, что мы не просто так настраивались на эту игру.

Я хочу поблагодарить ребят, потому что им было психологически непросто. Постоянная писанина о первой лиге, второй лиге. Сегодня все увидели, что наша команда заслуживает права играть на уровне Премьер-лиги.

Остался шаг до завоевания кубка, «Химки» готовы выиграть трофей и попасть в Лигу Европы. Мы будем готовиться, и, я думаю, достойно выступим в финале», — приводит слова Иванова Sport24.ru.

Напомним, сегодня первый полуфинал Кубка России «Урал» - «Химки» завершился со счетом 1:3 (0:3).