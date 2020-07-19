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19 июля 15:30
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Химок»: Мы готовы выиграть Кубок России и попасть в Лигу Европы

Подмосковный клуб во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка страны.

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов поделился эмоциями после победы над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

«Впечатления от игры отличные. Ребята большие молодцы, еще раз доказали, что мы не просто так настраивались на эту игру.

Я хочу поблагодарить ребят, потому что им было психологически непросто. Постоянная писанина о первой лиге, второй лиге. Сегодня все увидели, что наша команда заслуживает права играть на уровне Премьер-лиги.

Остался шаг до завоевания кубка, «Химки» готовы выиграть трофей и попасть в Лигу Европы. Мы будем готовиться, и, я думаю, достойно выступим в финале», — приводит слова Иванова Sport24.ru.

Напомним, сегодня первый полуфинал Кубка России «Урал» - «Химки» завершился со счетом 1:3 (0:3).

Еще в первом тайме в составе подмосковного клуба отличились Евгений Гапон (11-я минута), Александр Трошечкин (36-я) и Артем Полярус (37-я).

После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Андрея Панюкова (73-я).

«Химки» во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году в решающем матче подмосковный клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.

Добавим, что во втором полуфинале сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

источник: Sport24.ru
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