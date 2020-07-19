«Урал» попросил прощения у болельщиков за поражение в полуфинале Кубка России

«Урал» принес извинения своим болельщикам за то, что не смог выйти в финал Кубка России.
«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
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Борьба за 🏆 больше не для нас ⠀⠀ Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе... ⠀⠀ 1:3 ⠀⠀ ⚽️ Панюков
Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)