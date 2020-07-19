«Урал» попросил прощения у болельщиков за поражение в полуфинале Кубка России

Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural) 19 Июл 2020 в 4:59 PDT

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«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

«Урал» принес извинения своим болельщикам за то, что не смог выйти в финал Кубка России.

Напомним, «Урал» на родном стадионе проиграл в полуфинале Кубка России подмосковным «Химкам» со счетом 1:3.

Во втором полуфинале сегодня сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 мск.

Финальный матч турнира состоится в Екатеринбурге 25 июля.

Добавим, что «Урал» доходил до финала Кубка страны в сезонах 2016/17 и 2018/19. Оба раза клуб из Екатеринбурга проигрывал столичному «Локомотиву» (0:2 и 0:1 соответственно).