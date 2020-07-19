Сергей Юран: «Химки» однозначно будут играть в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после победы над «Уралом» в полуфинале Кубка России сообщил, что его команда в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

«Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом, и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд.

Я знаю, что решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ. Мы доказали руководству МО и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге», — цитирует Юрана Sport24.ru.

Сегодня «Химки» обыграли «Урал» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1.

Напомним, по итогам первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и завоевал право участвовать в РПЛ в следующем сезоне. Однако, из-за проблем с финансированием, существовала вероятность того, что «Химки» продолжать играть во втором по силе дивизионе российского футбола.