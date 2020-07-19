Терюшков опроверг информацию, что клубы РПЛ предлагали «Химкам» финансовую помощь

- Это какая-то сплетня, на нас никто не выходил. У нас была в свое время неясность, сколько нам денег хватит. Мы даже боялись, что придется уйти в Профессиональную футбольную лигу. Но деньги на Футбольную национальную лигу у нас есть, решение по участию в ней тоже есть, - цитирует Терюшкова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из клубов российской премьер-лиги предложил финансовую помощь подмосковному клубу для выхода в РПЛ.

Напомним, что главный тренер «Химок» Сергей Юран сразу после победы над «Уралом» (3:1) в полуфинале Кубка России сообщил, что его команда в следующем сезоне будет играть в премьер-лиге.

Добавим, что во втором полуфинале сегодня в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.