Василий Иванов: Не соглашусь, что «Химки» будут в финале аутсайдерами

- Я, наверное, не соглашусь, что мы будем в финале аутсайдерами, потому что мы уже ими были по ходу турнира в матчах с «Оренбургом», казанским «Рубином», с московским «Торпедо», да и сегодня тоже. Но мы в финале, поэтому пусть о нас говорят как хотят, - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Ранее Иванов рассказал, что «Химки» готовы к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 миллионам рублей

Напомним, что в воскресном матче ½ финала Кубка России «Урал» на своем поле уступил «Химкам» со счетом 1:3. Во втором полуфинале «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.