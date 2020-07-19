Валерий Газзаев: «Химки» сегодня проявили настоящий кубковый характер и выиграли абсолютно по делу

- «Химки» выиграли абсолютно по делу: они играли лучше, напористее, грамотно оборонялись и атаковали. «Химки» сегодня проявили настоящий кубковый характер, но нельзя говорить, что «Урал» недооценил соперника. Команда прекрасно знала, что финал пройдет в Екатеринбурге, и хотела сыграть на домашнем стадионе, - приводит слова Газзаева ТАСС.

Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал, что «Химки» готовы к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 миллионам рублей.

Напомним, что в воскресном матче ½ финала Кубка России подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.

Во втором полуфинале «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.