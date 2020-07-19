Доменико Тедеско: Ключевым моментом в полуфинале стал второй гол «Зенита»

- Расстроены поражением, но сегодня сделали все для того, чтобы постараться пройти в финал, к сожалению, этого не получилось. Ключевым моментом в этой игре стал второй гол «Зенита». Мы очень быстро его пропустили, что отразилось на результате всего матча. Да, во втором тайме мы контролировали игру, это была установка, потому что мы знаем насколько опасен «Зенит», как они могут сыграть. Нам важно было контролировать игру, больше владеть мячом, растягивать оборону соперника, переводя мяч с фланга на фланг. Хорошо то, что во втором тайме мы смогли избежать контратак «Зенита», - рассказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в финале Кубка, который состоится в Екатеринбурге 25 июля, сыграют «Зенит» и «Химки».