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19 июля 21:33

Доменико Тедеско: С оптимизмом смотрим в следующий сезон

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его тренерский штаб справился с поставленными перед ним задачами.

- Безусловно, «Спартак» должен играть в еврокубках, этого заслуживает клуб, владелец команды и болельщики. Однако, скажу вам честно, когда мы пришли сюда, задача, которая была поставлена перед нами – стабилизировать ситуацию в команде. Решение перейти в «Спартак» для нас было непростым, особенно в тех обстоятельствах, когда было пять поражений подряд, а психологически команда была не на высшем уровне.

Тем не менее, мы сюда пришли, стали здесь работать, потому что нам нравиться бросать вызов, и мы не боимся изменений. Мы создали молодую команду, поменяли структуру игры. Считаю, что справились и с задачей по стабилизации ситуации. Если посмотрите статистику, то мы стали меньше пропускать, стали лучше играть комбинационно, делаем все возможное, чтобы как можно больше сделать для команды.

Для меня важно не то, как я пришел в клуб и как я познакомился с людьми, которые тут работают, и с болельщиками. Для меня важно как я уйду из клуба: что после моего ухода скажут обо мне переводчик или пресс-атташе, или болельщики. Для этого мы все работаем. Считаю, что человек должен всегда смотреть на себя в зеркало и иметь возможность честно сказать, что ты сделал все для того, чтобы было лучше. С оптимизмом смотрим в следующий сезон и надеемся, что ситуация в команде и в чемпионате будет лучше , - рассказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что за тур до завершения чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном матче сезона в премьер-лиге красно-белые сыграют на против «Рубина».

источник: «Советский спорт»
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