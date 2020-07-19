Сергей Семак: Можно только поблагодарить «Спартак» за хороший матч и сумасшедшую самоотдачу

- С нашей стороны хороший получился первый тайм, где мы забили два мяча, могли еще забить - хороший момент был у Азмуна. Что касается соперника, то можно только поблагодарить «Спартак» за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек, но это эмоции. Поэтому я доволен ребятами - всеми, кто начинал в старте и вышел на замену, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в финальном матче Кубка России, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге, «Зенит» встретится с «Химками».