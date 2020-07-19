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19 июля 23:11

Кирилл Новиков: Будут ли у нас еврокубки? Это зависит не от нас

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0).

- Будем ли мы болеть за «Зенит» в Кубке России? Пусть победит сильнейший. Мы выполнили свою задачу, которая перед нами стояла - занять 6-е место. Мы довольны этим. Будут ли у нас еврокубки? Это зависит не от нас, - сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в воскресенье в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счетом 2:0. Таким образом, в случае победы «Зенита» в финальном матче Кубка России против «Химок» московская команда сыграет в Лиге Европы, начав турнир со второго отборочного раунда.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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