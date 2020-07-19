Кирилл Новиков: Будут ли у нас еврокубки? Это зависит не от нас

- Будем ли мы болеть за «Зенит» в Кубке России? Пусть победит сильнейший. Мы выполнили свою задачу, которая перед нами стояла - занять 6-е место. Мы довольны этим. Будут ли у нас еврокубки? Это зависит не от нас, - сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в воскресенье в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счетом 2:0. Таким образом, в случае победы «Зенита» в финальном матче Кубка России против «Химок» московская команда сыграет в Лиге Европы, начав турнир со второго отборочного раунда.