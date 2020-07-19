Александр Мостовой: Сезон у «Спартака» можно назвать провальным

- Сезон у «Спартака» можно назвать провальным, потому что в чемпионате выше шестого места не подняться, в Кубке тоже дальше полуфинала не прошли - надежды, что были, не сбылись в очередной раз. Перемен было достаточно, их на пять лет вперед хватит, в них уже все запутались, но на что надеялись, когда приглашали Тедеско? Пришел человек, которого никто не знал, прошел год, и что? – цитирует Мостового ТАСС.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белым не стоит увольнять главного тренера команды Доминико Тедеско.

Отметим, что за тур до завершения чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном матче сезона в премьер-лиге красно-белые сыграют на против «Рубина».