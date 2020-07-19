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19 июля 16:37

Андрей Червиченко: Из последних тренеров «Спартака» Тедеско больше всех отдается сердцем

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым не стоит увольнять главного тренера команды Доминико Тедеско.

- Из последних тренеров команды он сердцем больше всех отдается «Спартаку». К тому же Доменико учит русский язык, это тоже большой плюс. Да и команда при нем стала играть лучше, чем при Олеге Кононове. Улучшения видны, например, ребята начали грамотнее действовать позиционно. Если есть тренер, при котором «Спартак» станет сильнее, можно задуматься о его приглашении, но вопрос в том, кто этот человек? Считаю, на сегодняшний день отставка Тедеско станет неправильным ходом при любом варианте развития событий, - цитирует Червиченко RT.

Ранее работу немецкого специалиста раскритиковал бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов. Также экс-вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили назвал Тедеско посредственным тренером, отметив что его зря приглашали команду.

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, в полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что в первом полуфинальном матче подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.

источник: «RT на русском»
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Андрей Червиченко: Из последних тренеров «Спартака» Тедеско больше всех отдается сердцем
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