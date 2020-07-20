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20 июля 10:12
автор: Кирилл Трофименко

Владимир Дядюн: Дадим бой «Зениту» в финале Кубка России

Форвард подмосковных «Химок» из ФНЛ Владимир Дядюн выразил уверенность, что его команда сможет достойно противостоять фавориту.

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн после победы в полуфинале над «Уралом» (3:1) заявил, что его клубу нужно настроиться на решающий матч с «Зенитом» и добиться победы.

«Мы спокойно готовились к полуфиналу у нас на это было время. Сумели настроиться и добиться победы. Для всей команды было важно пройти в финал Кубка России и доказать, что мы достойны Премьер-лиги», сказал Дядюн «Известиям».

Он отметил, что игроки надеются, что «Химки» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. По словам Дядюна .этого заслужили болельщики, вся команда, и тренерский штаб с персоналом.

В другом полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Финал соревнований состоится 25 июля в Екатеринбурге.

источник: «Известия»
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