Владимир Дядюн: Дадим бой «Зениту» в финале Кубка России

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн после победы в полуфинале над «Уралом» (3:1) заявил, что его клубу нужно настроиться на решающий матч с «Зенитом» и добиться победы.

«Мы спокойно готовились к полуфиналу – у нас на это было время. Сумели настроиться и добиться победы. Для всей команды было важно пройти в финал Кубка России и доказать, что мы достойны Премьер-лиги», – сказал Дядюн «Известиям».

Он отметил, что игроки надеются, что «Химки» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. По словам Дядюна .этого заслужили болельщики, вся команда, и тренерский штаб с персоналом.

В другом полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Финал соревнований состоится 25 июля в Екатеринбурге.