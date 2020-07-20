«Фратрия»: Команду в голубой форме судьи за шиворот «выволокли» в финал

Крупнейшее объединение болельщиков московского «Спартака» подвергло обструкции судейский корпус после матча Кубка России, где не в пользу «красно-белых» трактовалось множество эпизодов.

Вот выдержки из открытого письма фанатов.

«Матч, который ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот «выволокла» в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была этого сделать».

«...увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол».

«По итогам этого матча хочется спросить: чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд и в конечном счете предрешила исход матча? Для чего используется эта система видео-ассистента судьи?»