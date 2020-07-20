«Фратрия»: Дюкова и Кашшаи в отставку!

Фанаты московского «Спартака» опубликовали открытое письмо, в котором призвали руководство российского футбола покинуть свои посты.

Так они выразил недовольство судейством в проигранном москвичами полуфинальном матче Кубка России против питерского «Зенита» на его поле. Болельщики негодуют, что, по их мнению, в ворота «Зенита» не были назначены «три очевидных» пенальти. Они требуют отставки руководства российского футбола и судейского корпуса.

«Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и Лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат, в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России.



Кашшаи (глава судейского корпуса) – в отставку!

Дюкова (президент РФС) – в отставку!

Вот выдержки из письма негодующих болельщиков. Напомним, полуфинальный матч Кубка России в Санкт-Петербурге завершился победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1.