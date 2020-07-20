Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит», на «Спартак» назначен Кукуян

«Рубин» - «Спартак»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья - Алексей Амелин; VAR - Алексей Еськов; AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Николай Иванов.

«Крылья Советов» - «Сочи»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья - Роман Сафьян; инспектор - Александр Гвардис.

«Уфа» - «Арсенал»: судья - Алексей Матюнин; ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Николай Волошин; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Сергей Зуев.

«Урал» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья - Артём Любимов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Виктор Клепиков.

Согласно регламенту все встречи должны состояться в одно время. Напомним, что чемпионом России досрочно стал питерский «Зенит», второе место за собой забронировал «Локомотив». Интрига осталась только в борьбе за третью строчку («Краснодар» или ЦСКА), а также в борьбе за выживание. Там несколько команд пытаются спасти от вылета в ФНЛ. Только «Оренбург» уже никак с последнего места выкарабкаться не сможет.