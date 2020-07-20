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20 июля 14:28
автор: Кирилл Трофименко

Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит», на «Спартак» назначен Кукуян

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать матчи заключительного тура РПЛ.

Двадцать второго июля состоится заключительный 30-й тур первенства Российской Премьер-лиги. РФС обнародовал список арбитров, которые будут судить эти встречи.

«Ростов» - «Зенит»: судья - Сергей Карасёв; ассистенты судьи - Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья - Евгений Турбин; VAR - Виталий Мешков; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Алексей Тюмин.

«Краснодар» - «Ахмат»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья - Иван Сиденков; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Николай Богач; инспектор - Эдуард Малый.

ЦСКА - «Тамбов»: судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья - Павел Шадыханов; VAR - Михаил Вилков; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Юрий Баскаков.

«Динамо» - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин; ассистенты судьи - Николай Ерёмин, Валентин Мурашов; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Александр Колобаев.

«Рубин» - «Спартак»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья - Алексей Амелин; VAR - Алексей Еськов; AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Николай Иванов.

«Крылья Советов» - «Сочи»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья - Роман Сафьян; инспектор - Александр Гвардис.

«Уфа» - «Арсенал»: судья - Алексей Матюнин; ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Николай Волошин; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Сергей Зуев.

«Урал» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья - Артём Любимов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Виктор Клепиков.

Согласно регламенту все встречи должны состояться в одно время. Напомним, что чемпионом России досрочно стал питерский «Зенит», второе место за собой забронировал «Локомотив». Интрига осталась только в борьбе за третью строчку («Краснодар» или ЦСКА), а также в борьбе за выживание. Там несколько команд пытаются спасти от вылета в ФНЛ. Только «Оренбург» уже никак с последнего места выкарабкаться не сможет.

источник: РФС
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Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит», на «Спартак» назначен Кукуян
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