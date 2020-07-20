«Величье ваше – абсолютный миф». Назаров – о «Зените»

«Как хорошо, что я не за «Зенит».
Какое счастье, что не опорочен,
И что кислотный, нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.
Победа эта вовсе не для вас,
Не ваши эти кубок и медали.
О вас не думают, был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.
И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьете радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.
Я не завидую, завидовать чему?
Что ты один по полю ходишь с ломом?
Да мне противно, сердцу и уму,
Быть рыбами – бельдюгой с простипомой.
Величье ваше – абсолютный миф,
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит,
И как пустой, непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?