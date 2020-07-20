«Величье ваше – абсолютный миф». Назаров – о «Зените»

«Как хорошо, что я не за «Зенит».

Какое счастье, что не опорочен,

И что кислотный, нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас,

Не ваши эти кубок и медали.

О вас не думают, был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,

Добро и зло приемлете покорно,

Вы пьете радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.

Я не завидую, завидовать чему?

Что ты один по полю ходишь с ломом?

Да мне противно, сердцу и уму,

Быть рыбами – бельдюгой с простипомой.

Величье ваше – абсолютный миф,

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит,

И как пустой, непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?