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20 июля 16:18

«Величье ваше – абсолютный миф». Назаров – о «Зените»

Актер Дмитрий Назаров прочитал стих о победе «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в полуфинальном матче Кубка России.

«Как хорошо, что я не за «Зенит».
Какое счастье, что не опорочен,
И что кислотный, нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас,
Не ваши эти кубок и медали.
О вас не думают, был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьете радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.

Я не завидую, завидовать чему?
Что ты один по полю ходишь с ломом?
Да мне противно, сердцу и уму,
Быть рыбами бельдюгой с простипомой.

Величье ваше абсолютный миф,
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит,
И как пустой, непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят.
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За «Химки» будет душу рвать в финале», – зачитал Назаров в видео, опубликованном в инстаграме актера.

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Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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