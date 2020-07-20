Скрипник может возглавить киевское «Динамо»

По информации «Советского спорта», главный тренер «Зари» Виктор Скрипник является одним из основных кандидатов на пост главного тренера киевского «Динамо» после отставки тренерского штаба Алексея Михайличенко. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Скорее всего, Скрипник не останется в «Заре», даже если договориться с «Динамо» не удастся. С зимы в его услугах проявляет заинтересованность клуб РПЛ из Москвы.

В минувшие выходные «Заря» под руководством Скрипника финишировала в чемпионате Украины на третьем месте и пробилась в Лигу Европы. До последнего тура она сохраняла шансы занять вторую строчку и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.