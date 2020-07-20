Сергей Силкин: «Спартак» в первую очередь должен обратить внимание на свои игры и действия на поле

- Если говорить про «Зенит», то «Спартак» в первую очередь должен обратить внимание на свои игры и действия на поле. Если они провали чемпионат, то в этом не «Зенит» виноват, - приводит слова Силкина «РИА Новости».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил о том, что его тренерский штаб справился с поставленными перед ним задачами.

Отметим, что за тур до завершения чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном матче сезона в премьер-лиге красно-белые сыграют на против «Рубина».