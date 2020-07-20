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20 июля 19:46

Александр Медведев: В финале Кубка России «Зенит» ждет очень серьезный соперник

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился о предстоящем финале Кубка России, который состоится в Екатеринбурге.

- «Химки» показали очень хороший футбол, Сергей Юран не только выстроил игру, но и выступает в роли хорошего мотиватора. Команда борется, команда сражается, она имеет страсть, глаза у ребят горят. Это означает, что в финале нас ждет очень серьезный соперник, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где 25 июля сыграет против «Химок», ранее в другом полуфинале обыгравших «Урал» (3:1).

источник: «РИА Новости»
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