«ПСЖ» представил новую домашнюю форму, выполненную в честь юбилея клуба

Французский клуб «ПСЖ» на своем официальном сайте презентовал новый комплект домашней формы на сезон 2020/21.

Экипировка, выполненная в классических цветах, приурочена к 50-летию клуба.

«ПСЖ» был основан в 1970 году. За свою историю клуб девять раз становился чемпионом Франции, многократно выигрывал Кубок и Суперкубок страны.