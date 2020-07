«ПСЖ» представил новую домашнюю форму, выполненную в честь юбилея клуба

Французский клуб «ПСЖ» на своем официальном сайте презентовал новый комплект домашней формы на сезон 2020/21.

Экипировка, выполненная в классических цветах, приурочена к 50-летию клуба.

For the 5⃣0️⃣th anniversary, @PSG_English revives its legendary jersey 👕🔥#ICICESTPARIS https://t.co/rM91i5ptMc pic.twitter.com/abFFMXwJxG