«ПСЖ» представил новую домашнюю форму, выполненную в честь юбилея клуба

Французский клуб «ПСЖ» на своем официальном сайте презентовал новый комплект домашней формы на сезон 2020/21.
Экипировка, выполненная в классических цветах, приурочена к 50-летию клуба.
🆕❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 21, 2020
For the 5⃣0️⃣th anniversary, @PSG_English revives its legendary jersey 👕🔥#ICICESTPARIS https://t.co/rM91i5ptMc pic.twitter.com/abFFMXwJxG
«ПСЖ» был основан в 1970 году. За свою историю клуб девять раз становился чемпионом Франции, многократно выигрывал Кубок и Суперкубок страны.