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21 июля 17:32
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Дядюн: Футболисты «Химок» успевают днем порадоваться, а вечером расстроиться. Хотим в РПЛ

Окончательное решение должно быть принято 22 июля.

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о том, что футболисты психологически устали от неопределенности по поводу того, в каком дивизионе будет выступать команда в следующем сезоне – в РПЛ или в ФНЛ.

«Послушайте, мы уже просто все устали от этой неопределенности, – отметил Дядюн в интервью «Известиям». – Самим смешно. Мы каждые сутки успеваем днем порадоваться выходу в Премьер-лигу, а к вечеру расстроиться из-за того, что там не окажемся. Грубо говоря, тоже узнаем обо всем в новостях.

Я знаю, что руководители «Химок» хотят в РПЛ. И мы хотим. Думаю, в матче с «Уралом» все показали, насколько это для нас важно. И что это заслужили и мы, и наши болельщики. Футбольная составляющая должна быть превыше всего. Поэтому надеюсь, что не будет никаких помех при входе клуба в РПЛ. Все должно прийти к логическому завершению и нашему попаданию туда. К этому готовы и команда, и стадион, и наши поклонники».

Сегодня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение о судьбе «Химок» должно быть принято 22 июля.

В субботу 25 июля подмосковная команда встретится с «Зенитом» в финале Кубка России. Матч состоится в Екатеринбурге.

источник: «Известия»
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