Бывший нападающий «Оренбурга» Деспотович стал игроком «Рубина»

Официальный сайт «Рубина» сообщил о заключении трехлетнего контракта с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

Форвард присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента. С 31 августа 2018-го по 30 июня нынешнего года Деспотович играл за «Оренбург», забив 14 мячей и сделав три результативные передачи в 47 встречах. В сезоне-2019/20 Джордже отметился восемью голами в 20 матчах РПЛ.

В прошлом серб играл на родине за «Спартак» из Суботицы и «Црвена Звезду», а также за бельгийский «Локерен» и казахстанские «Жетысу», «Тобол», «Кайрат» и «Астану».