Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»

Матч 37-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:4.

Еще в первом тайме Рахим Стерлинг оформил дубль, отличившись на 31-й и 40-й минутах. После перерыва голами отметились Фил Фоден (63-я) и Эмерик Ляпорт (66).

«Уотфорд», имея 34 очка, занимает 17-е место. «Шершни» опережают находящуюся в зоне вылета «Астон Виллу» на три очка. Бирмингемская команда сегодня вечером сыграет дома с «Арсеналом» (начало в 22:15 по московскому времени).

«Манчестер Сити», одержав четыре победы кряду, находится на второй строчке таблицы, имея 78 очков.

В рамках заключительного 38-го тура 26 июля состоятся матчи «Арсенал» – «Уотфорд» и «Манчестер Сити» – «Норвич».