«Рига» Кононова одержала седьмую победу подряд и лидирует в чемпионате Латвии

Матч девятого тура чемпионата Латвии «Рига» – «Вентспилс» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 79-й минуте украинский нападающий хозяев Роман Дебелко.

«Рига», с которой с февраля нынешнего года работает бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, одержала седьмую победу подряд и лидирует в чемпионате, набрав 24 очка. Столько же у РФШ, но команда Кононова находится выше по дополнительным показателям.

«Венстпилс» находится на четвертом месте, имея 11 очков.

25 июля «Рига» сыграет на выезде с «Валмиерой», а в «Вентспилс» примет РФШ.