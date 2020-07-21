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21 июля 23:41
автор: Вячеслав Шарафудинов

«Рига» Кононова одержала седьмую победу подряд и лидирует в чемпионате Латвии

Бывший тренер «Спартака» нашел работу в Прибалтике в феврале нынешнего года.

Матч девятого тура чемпионата Латвии «Рига» – «Вентспилс» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 79-й минуте украинский нападающий хозяев Роман Дебелко.

«Рига», с которой с февраля нынешнего года работает бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, одержала седьмую победу подряд и лидирует в чемпионате, набрав 24 очка. Столько же у РФШ, но команда Кононова находится выше по дополнительным показателям.

«Венстпилс» находится на четвертом месте, имея 11 очков.

25 июля «Рига» сыграет на выезде с «Валмиерой», а в «Вентспилс» примет РФШ.

источник: «Советский спорт»
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