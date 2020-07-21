Регулировать количество зрителей на матчах ФНЛ будут местные управления Роспотребнадзора

В следующем сезоне первенства ФНЛ регулировать количество зрителей на трибунах будут местные управления Роспотребнадзора, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на свои источники. Единых требований по количеству болельщиков на матчах не будет.

Напомним, что в РПЛ после рестарта чемпионата-2019/20 разрешили заполнять трибуны на 10% от общей вместимости.

Сезон в ФНЛ должен стартовать 1 августа. Некоторые матчи, скорее всего, пройдут при пустых трибунах. Такое решение, например, собираются принять в Брянске, где местное «Динамо» примет «Оренбург».

Прошлый розыгрыш турнира был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 27 туров из 38.