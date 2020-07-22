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22 июля 10:01
автор: Кирилл Трофименко

УЕФА: Матчи еврокубков пока будут проходить без зрителей

Об этом заявило руководство организации.

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаления, но признал, что матчи еврокубков придется провести без зрителей.

«С самого начала верил, что еврокубки-2019/20 будут доиграны в 2020-м году. Но надо быть оптимистом, и если случается нечто, как этот кризис, нужно иметь план действий. До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи без зрителей. Рисковать не будем. Мы как управляющий орган должны были учитывать, что мы заботимся обо всем футболе, а не только о турнирах УЕФА», - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Чиновник отметил, что ключевым шагом в этом направлении стал перенос Евро-2020 на следующий год.

Напомним, что Лига чемпионов-2019/20 завершится на стадионах Португалии, а Лига Европы — в Германии.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни сотен тысяч человек. Почти все спортивные соревнования были отменены. Они возобновились только в июне.

источник: UEFA (УЕФА)
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