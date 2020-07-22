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22 июля 10:57
автор: Кирилл Трофименко

Ковач хочет купить в «Монако» Костича и Йовича

Новый главный тренер монегасков хорват Нико Ковач расставил трансферные приоритеты клуба.

Недавно назначенный главным тренером французского «Монако» хорватский специалист Нико Ковач намерен приобрести форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Как отмечает Bild, до этого Ковач работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016-го по 2018-й год.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» летом прошлого года за 60 млн евро. Он так и не смог пробиться в основу, забив два гола и отдав две результативные передачи во всех матчах.

Костич забил за «Айнтрахт» 12 голов и сделал 18 результативных передач в 50-ти матчах.



источник: Bild
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