Ковач хочет купить в «Монако» Костича и Йовича

Недавно назначенный главным тренером французского «Монако» хорватский специалист Нико Ковач намерен приобрести форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Как отмечает Bild, до этого Ковач работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016-го по 2018-й год.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» летом прошлого года за 60 млн евро. Он так и не смог пробиться в основу, забив два гола и отдав две результативные передачи во всех матчах.

Костич забил за «Айнтрахт» 12 голов и сделал 18 результативных передач в 50-ти матчах.





