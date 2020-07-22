Давида Вилью обвинили в домогательствах

Бывшего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Давида Вилью в США обвинили в сексуальных домогательствах. Игрок выступал за «Нью-Йорк Сити», с 2015-го по 2018-й год. Одна из стажерок в социальных сетях рассказала, что футболист трогал ее каждый день.

«Домогательство, которому я подвергся в «Нью-Йорк Сити», было настолько сильным, что теперь идея профессионального спорта меня пугает. Меня пугает нахождение в сфере деятельности в легкой атлетике. Я меняю всю карьеру, потому что дерьмо, которое они со мной сделали, разрушило мои мечты», - написала в Twitter девушка под псевдонимом Skyler B.

Она отметила, что Вилья трогал ее каждый день, а начальству казалось все это веселым. Девушка добавила, что считает женщин, которые могут признаться в похожих случаях, настоящими героями.

Напомним, что Вилья завершил карьеру первого января 2020-го года.