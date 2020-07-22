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22 июля 14:34
автор: Виктор Шарафудинов

Клинтон Нжи: Могу выступать лучше и дать «Динамо» больше

В сезоне-2019/20 камерунский нападающий забил в чемпионате России лишь один гол в 18 матчах.

Форвард московского «Динамо» Клинтон Нжи пообещал улучшить свою результативность в следующем сезоне.

«Да, конечно, я понимаю, что могу выступать лучше и дать команде больше, – рассказал 26-летний Нжи в интервью для пресс-службы клуба. – И я хочу дать ей больше, демонстрировать в каждой игре свой лучший футбол. Как я уже сказал, год для меня выдался непростой. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и руки опускать не собираюсь. Впереди новый сезон, и я намерен провести его намного лучше.

Я не считаю, что российская лига закрытая и оборонительная. Да, есть команды, которые действуют строго от обороны, но у меня сложилось впечатление, что большинство все же играет в атаку. Многие фанаты хотят, чтобы их команда набирала очки, и неважно, как победа будет добыта. Приятно, что динамовские болельщики довольно требовательные и желают нам атакующего футбола. Нас нельзя обвинить в то, что мы действует только от обороны. Мы ищем победу у чужих ворот с первых минут».

В июле прошлого года «Динамо» приобрела Нжи у «Марселя» за 6 миллионов евро. В 18 матчах текущего чемпионата нападающий сборной Камеруна отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Сегодня «Динамо» завершит чемпионат домашним матчем против «Оренбурга». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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