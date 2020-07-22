Андрей Тихонов: Уход основных атакующих футболистов станет потерей для «Сочи»

- Уход основных атакующих футболистов станет потерей для «Сочи». Надо посмотреть на то, какие приобретения будут летом. Тот же Нобоа хороший мастер, но кому ему отдавать передачи? Там впереди Заболотный, - рассказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Сочи» после 29 туров чемпионата набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Отметим, что в сочинской команде решили не ехать на встречи двух последних туров против «Тамбова» и «Крыльев Советов» после того, как девятеро футболистов заразились коронавирусом.