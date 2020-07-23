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23 июля 00:18

Футболку, за которую Ещенко получил дисквалификацию, продали с аукциона за 230 тысяч рублей

Голкипер «Спартака» Артем Ребров сообщил, что футболка защитника Андрея Ещенко, которую он продемонстрировал после матча Кубка России с «Зенитом» (1:2), была продана на аукционе за 230 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что все полученные средства пойдут в благотворительный фонд Реброва «Своими глазами».

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за демонстрацию футболки с оскорбительными словами.

Позже объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило, что оплатит штраф в 50 тысяч рублей, которым КДК РФС наказал защитника красно-белых за демонстрацию майки с оскорбительными словами.

источник: Instagram
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