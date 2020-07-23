Джордан Ларссон: Мы извлечем уроки из этого сезона и вернемся сильнее в следующем

«Рад закончить этот тяжелый сезон с голом и победой команды. Знаю, что этот сезон был тяжелым не только для нас, но и для вас, болельщиков, но мы извлечем уроки из этого и вернемся сильнее в следующем. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку в течение года, и с нетерпением жду скорой встречи с вами снова», - написал шведский форвард в инстаграме.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмую строчку в итоговой таблице РПЛ.