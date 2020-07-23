Ван Дейк - о победе в чемпионате Англии: Это воплощение мечты

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поблагодарил семью, болельщиков и партнеров по команде после последнего домашнего матча в сезоне.

«Обычный ребенок из Бреды, ставший чемпионом Премьер-лиги. Это воплощение мечты, а также возможность для меня напомнить каждому ребенку в мире, что все возможно. Тяжелая работа и упорство! Не позволяйте не чьему невежеству, ненависти или негативу помешать вам быть лучшим! Спасибо моей семье, фанатам, товарищам по команде и всему персоналу! «Ливерпуль», это для вас!» — написал ван Дейк в Twitter.

Напомним, после домашнего матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (5:3) «Ливерпулю» был вручен кубок за победу в чемпионате Англии. «Красные» стали чемпионами страны впервые с сезона 1989/90.