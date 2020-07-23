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23 июля 12:36
автор: Юрий Нечаев

Прядкин внес на рассмотрение общего собрания клубов РПЛ вопрос о расширении лиги до 18 команд

Заседание проходит в эти минуты.

Сегодня на общем собрании клубов РПЛ рассматривается вопрос о расширении лиги до 18 команд.

По информации телеграм-канала «Футбольный биги», инициатором голосования стал президент РПЛ Сергей Прядкин. Отмечается, что за расширение лиги выступили вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, присутствующий на заседании, и представитель «Оренбурга».

Напомним, вчера в чемпионате России был сыгран последний, 30-й тур. По итогам сезона РПЛ должны покинуть «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Путевки в премьер-лигу достались «Ротору» и «Химкам», занявшим первые два места в турнирной таблице первенства ФНЛ, из-за пандемии коронавируса завершившегося досрочно.

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