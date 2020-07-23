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23 июля 13:21
автор: Юрий Нечаев

Клубы РПЛ проголосовали против расширения, только два клуба выступили «за»

Заседание проходит сегодня в Москве.

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд.

По информации «РБ-Спорт», «за» проголосовали только «Рубин» и «Ахмат», большинство клубов выступили против, еще часть воздержалась. Отметим, что вылетевшие по итогам чемпионата «Крылья Советов» и «Оренбург» были исключены из РПЛ и голосовать не могли.

Напомним, инициатором голосования стал президент РПЛ Сергей Прядкин. На заседании выступил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, агитировавший за принятие решения.

Вчера в чемпионате России был сыгран последний, 30-й тур. По итогам сезона РПЛ должны покинуть «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Путевки в премьер-лигу достались «Ротору» и «Химкам», занявшим первые два места в турнирной таблице первенства ФНЛ, из-за пандемии коронавируса завершившегося досрочно.

источник: «РБ-Спорт»
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