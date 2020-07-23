РПЛ опубликовала символическую сборную 30-го тура, в ней два игрока «Спартака»

Российская Премьер-лига опубликовала список игроков, вошедших в символическую сборную завершившегося тура.
Так, лучшим голкипером тура стал Коченков («Локомотив»), сразу шесть футболистов «Краснодара» - Сорокин, Рамирес, Петров, Вандерсон и Берг. Еще двоих РПЛ включила из состава «Спартака». Это Джикия и Ларссон.
👕 Символическая сборная 30-го тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat 📋— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 23, 2020
❓ Как вам такая команда? pic.twitter.com/lCwtIqIGZa
Ну и наконец, список дополнил игрок чемпиона, «Зенита» из Санкт-Петербурга, Шатов.