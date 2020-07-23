ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 14:53
автор: Кирилл Трофименко

РПЛ опубликовала символическую сборную 30-го тура, в ней два игрока «Спартака»

РПЛ включила в сборную завершившегося тура чемпионата сразу шестерых футболистов «Краснодара».

Российская Премьер-лига опубликовала список игроков, вошедших в символическую сборную завершившегося тура.

Так, лучшим голкипером тура стал Коченков («Локомотив»), сразу шесть футболистов «Краснодара» - Сорокин, Рамирес, Петров, Вандерсон и Берг. Еще двоих РПЛ включила из состава «Спартака». Это Джикия и Ларссон.

Ну и наконец, список дополнил игрок чемпиона, «Зенита» из Санкт-Петербурга, Шатов.

источник: РПЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Доминик Тим: «Джокович не заставлял ни одного игрока участвовать в Adria Tour»«Спартак» обратился к болельщикам и отметил проблему судействаБоец UFC Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпиономРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
РПЛ опубликовала символическую сборную 30-го тура, в ней два игрока «Спартака»
РПЛ включила в сборную завершившегося тура чемпионата сразу шестерых футболистов «Краснодара».
23.07.2020 14:53
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Вадим Евсеев: Этот сезон останется в памяти навсегда
Главный тренер «Уфы» подвел итоги сезона.
23.07.2020 14:11
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
«Локомотив» заинтересован в услугах Кокорина
В конце июля форвард станет свободным агентом.
23.07.2020 13:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бывший тренер «Спартака» Эмери возглавил «Вильярреал»
Последним местом работы специалиста был лондонский «Арсенал».
23.07.2020 13:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Клубы РПЛ проголосовали против расширения, только два клуба выступили «за»
Заседание проходит сегодня в Москве.
23.07.2020 13:21
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ещенко предложил отдать собранные фанатами средства в фонд диких медведей
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организовало сбор средств на оплату штрафа защитника.
23.07.2020 13:11
Футбол
автор: Антон Липкин
Ивелин Попов: «Ростов» играл в атакующий футбол, который приносил хорошие результаты
Вчера завершился чемпионат России 2019/20.
23.07.2020 12:49
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Крылья Советов» провели заключительную тренировку в сезоне
Самарский клуб по итогам первенства РПЛ занял 15-е место и вылетел из Премьер-Лиги.
23.07.2020 12:39
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Прядкин внес на рассмотрение общего собрания клубов РПЛ вопрос о расширении лиги до 18 команд
Заседание проходит в эти минуты.
23.07.2020 12:36
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Георгий Щенников: ЦСКА достоин Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь
Красно-синие завершили чемпионат на четвертом месте.
23.07.2020 12:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика