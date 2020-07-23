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23 июля 19:17
автор: Андрей Ефимов

В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба

В Москве прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне 2019/20 – «Акрон» (Тольятти), «Динамо» (Брянск), «Велес» (Москва), «Волгарь» (Астрахань) и «Иртыш» (Омск). Также в ФНЛ сезона-2020/21 должны принять участие выбывшие из премьер-лиги «Крылья Советов» и «Оренбург».

Отмечается, что было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено.

Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.

источник: ФНЛ
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