В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба

Как сообщает пресс-служба лиги, членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне 2019/20 – «Акрон» (Тольятти), «Динамо» (Брянск), «Велес» (Москва), «Волгарь» (Астрахань) и «Иртыш» (Омск). Также в ФНЛ сезона-2020/21 должны принять участие выбывшие из премьер-лиги «Крылья Советов» и «Оренбург».

Отмечается, что было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено.

Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.