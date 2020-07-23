ФНЛ отреагировала на возвращение «Оренбурга» картиной «Опять двойка»

В своем официальном аккаунте твиттер оренбургская команда опубликовала картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», сопроводив ее вопросами: «Привет, как дела? Можно к вам?».

В ответ пресс-служба лиги опубликовала картину Федора Решетникова «Опять двойка», подписав ее: «С возвращением».

Напомним, что по итогам сезона-2019/20 оренбургская команда покинула премьер-лигу и следующий сезон проведет в ФНЛ.