ФНЛ отреагировала на возвращение «Оренбурга» картиной «Опять двойка»

В своем официальном аккаунте твиттер оренбургская команда опубликовала картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», сопроводив ее вопросами: «Привет, как дела? Можно к вам?».
В ответ пресс-служба лиги опубликовала картину Федора Решетникова «Опять двойка», подписав ее: «С возвращением».
Напомним, что по итогам сезона-2019/20 оренбургская команда покинула премьер-лигу и следующий сезон проведет в ФНЛ.
С возвращением, @fcorenburg! pic.twitter.com/Ikz57BOkTh— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020
источник: ФК «Оренбург»
источник: ФНЛ
источник: ФНЛ