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23 июля 22:08

ФНЛ отреагировала на возвращение «Оренбурга» картиной «Опять двойка»

Пресс-служба «Оренбурга» прокомментировала свое возвращение в ФНЛ, и получила ироничный ответ от лиги.

В своем официальном аккаунте твиттер оренбургская команда опубликовала картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», сопроводив ее вопросами: «Привет, как дела? Можно к вам?».

В ответ пресс-служба лиги опубликовала картину Федора Решетникова «Опять двойка», подписав ее: «С возвращением».

Напомним, что по итогам сезона-2019/20 оренбургская команда покинула премьер-лигу и следующий сезон проведет в ФНЛ.

источник: ФК «Оренбург»
источник: ФНЛ
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