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23 июля 23:04

Владимир Быстров: За «Спартак» стыдно

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.

- Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Ранее завершившийся чемпионат российской премьер-лиги оценил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Напомним, что в минувшем сезоне красно-белые под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско заняли седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а также добрались до полуфинала Кубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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автор: Андрей Ефимов
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