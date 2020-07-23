Владимир Быстров: За «Спартак» стыдно

- Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Ранее завершившийся чемпионат российской премьер-лиги оценил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Напомним, что в минувшем сезоне красно-белые под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско заняли седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а также добрались до полуфинала Кубка страны.