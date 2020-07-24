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24 июля 00:30

Валерий Газзаев: Луческу будет защищать «Динамо» так же, как делал это в «Шахтере»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

– Луческу – профессионал, уверен, что он будет защищать «Динамо» точно так же, как делал это в «Шахтере». Он предпримет все усилия, чтобы команда выступила успешно, – цитирует Газзаева «РИА Новости».

В четверг «Динамо» официально объявило о подписании с 74-летним румынским специалистом соглашения на два года с опцией продления еще на год.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер». Под его руководством донецкий клуб выигрывал чемпионат Украины (восемь раз), Кубок (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз), а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

источник: «РИА Новости»
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