Валерий Газзаев: Луческу будет защищать «Динамо» так же, как делал это в «Шахтере»

– Луческу – профессионал, уверен, что он будет защищать «Динамо» точно так же, как делал это в «Шахтере». Он предпримет все усилия, чтобы команда выступила успешно, – цитирует Газзаева «РИА Новости».

В четверг «Динамо» официально объявило о подписании с 74-летним румынским специалистом соглашения на два года с опцией продления еще на год.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер». Под его руководством донецкий клуб выигрывал чемпионат Украины (восемь раз), Кубок (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз), а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.