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24 июля 07:48
автор: Юрий Нечаев

Тиаго Силва прокомментировал свой уход из «ПСЖ»

Защитник провел за клуб 310 матчей.

Бразильский защитник «ПСЖ» Тиаго Силва признался, что не хотел уходить из клуба.

«Болельщики спросили, могу ли я остаться, но это не мое решение. У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю, этот выбор», — приводит слова Силвы Goal.

Напомним, контракт 35-летнего бразильца с парижским клубом действует до конца текущего сезона и продлен не будет.

Силва перешел в «ПСЖ» из «Милана» в 2012 году. Всего за клуб он провел 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Добавим, что сегодня состоится финал Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Сент-Этьен».

источник: Goal.com
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