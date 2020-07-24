Тиаго Силва прокомментировал свой уход из «ПСЖ»

Бразильский защитник «ПСЖ» Тиаго Силва признался, что не хотел уходить из клуба.

«Болельщики спросили, могу ли я остаться, но это не мое решение. У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю, этот выбор», — приводит слова Силвы Goal.

Напомним, контракт 35-летнего бразильца с парижским клубом действует до конца текущего сезона и продлен не будет.

Силва перешел в «ПСЖ» из «Милана» в 2012 году. Всего за клуб он провел 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Добавим, что сегодня состоится финал Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Сент-Этьен».