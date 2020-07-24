Лука Зидан покинет «Реал». Вторым вратарем команды станет Лунин

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Лука, покинет клуб.

As сообщает, что руководство «Королевского клуба» приняло решение не продлевать контракт с 22-летним вратарем. В прошлом сезоне француз играл за «Расинг» на правах аренды. Голкипер провел 33 матча, в которых пропустил 42 гола.

Издание также отмечает, что сменщиком Тибо Куртуа в следующем сезоне будет Андрей Лунин. По информации источника, руководство «Реала» довольно выступлением украинца за «Овьедо» и вернет его из аренды.

Контракт 21-летнего Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года.