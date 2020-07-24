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24 июля 08:57
автор: Юрий Нечаев

Лука Зидан покинет «Реал». Вторым вратарем команды станет Лунин

Украинец будет сменщиком Тибо Куртуа.

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Лука, покинет клуб.

As сообщает, что руководство «Королевского клуба» приняло решение не продлевать контракт с 22-летним вратарем. В прошлом сезоне француз играл за «Расинг» на правах аренды. Голкипер провел 33 матча, в которых пропустил 42 гола.

Издание также отмечает, что сменщиком Тибо Куртуа в следующем сезоне будет Андрей Лунин. По информации источника, руководство «Реала» довольно выступлением украинца за «Овьедо» и вернет его из аренды.

Контракт 21-летнего Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года.

источник: AS
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