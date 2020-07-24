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24 июля 13:53
автор: Юрий Нечаев

37-летний полузащитник «Урала» Фидлер завершил карьеру

Игрок является воспитанником екатеринбуржского футбола.

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер завершил карьеру.

Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Артем завершает карьеру. Мы готовы предложить ему работу в клубе. Какую? Пока еще не разговаривали с ним на эту тему, он сейчас с семьей», — цитирует Иванова Sport24.ru.

В РПЛ Фидлер выступал за «Кубань» и «Урал». В составе клуба из Екатеринбурга он сыграл 307 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.

В завершившемся сезоне Фидлер семь раз выходил на поле в матчах чемпионата России и дважды - в играх Кубка страны.

источник: Sport24.ru
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