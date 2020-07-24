37-летний полузащитник «Урала» Фидлер завершил карьеру

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер завершил карьеру.

Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Артем завершает карьеру. Мы готовы предложить ему работу в клубе. Какую? Пока еще не разговаривали с ним на эту тему, он сейчас с семьей», — цитирует Иванова Sport24.ru.

В РПЛ Фидлер выступал за «Кубань» и «Урал». В составе клуба из Екатеринбурга он сыграл 307 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.

В завершившемся сезоне Фидлер семь раз выходил на поле в матчах чемпионата России и дважды - в играх Кубка страны.