Перед «Крыльями Советов» поставлена задача вернуться в РПЛ за сезон

Перед «Крыльями Советов» поставлена задача вернуться в РПЛ уже через год.

«Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону», - говорится на сайте команды из Самары.

Отмечается, что в команде много молодых игроков, которым обязательно будет предоставлен шанс проявить себя.

«Крылья» в сезоне-2020/21 выступят в ФНЛ. В первом туре они сыграют второго августа дома с «Балтикой».