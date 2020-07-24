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24 июля 20:00
автор: Виктор Шарафудинов

В Нидерландах определили дату старта чемпионата-2020/21

Минувший сезон в эредивизи был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Королевский футбольный союз Нидерландов на своем официальном сайте объявил, что новый чемпионат начнется 12 сентября.

В первом матче сезона-2020/21 встретятся «Утрехт» и АЗ из Алкмара. Встречи заключительного 34-го тура запланированы на 16 мая следующего года. После этого будет проведен плей-офф за место в Лиге Европы и стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен в Голландии досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпион объявлен не было, но «Аякс» и АЗ получили места в квалификации Лиги чемпионов.

источник: Королевский футбольный союз Нидерландов
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