В Нидерландах определили дату старта чемпионата-2020/21

Королевский футбольный союз Нидерландов на своем официальном сайте объявил, что новый чемпионат начнется 12 сентября.

В первом матче сезона-2020/21 встретятся «Утрехт» и АЗ из Алкмара. Встречи заключительного 34-го тура запланированы на 16 мая следующего года. После этого будет проведен плей-офф за место в Лиге Европы и стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен в Голландии досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпион объявлен не было, но «Аякс» и АЗ получили места в квалификации Лиги чемпионов.