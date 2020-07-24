В «Спартак» может перейти защитник сборной Австралии Дегенек

Защитник белградского клуба «Црвена Звезда» и сборной Австралии Милош Дегенек может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Mondo.rs руководством «Спартака» ведет переговоры по поводу перехода 26-летнего футболиста.

Сумма трансфера может составить два миллиона евро, и белградскому клубу выгодно продать Дегенека нынешним летом, поскольку его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Милош вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.