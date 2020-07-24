ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 июля 20:28
автор: Виктор Шарафудинов

В «Спартак» может перейти защитник сборной Австралии Дегенек

26-летний защитник выступает за «Црвену Звезду».

Защитник белградского клуба «Црвена Звезда» и сборной Австралии Милош Дегенек может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Mondo.rs руководством «Спартака» ведет переговоры по поводу перехода 26-летнего футболиста.

Сумма трансфера может составить два миллиона евро, и белградскому клубу выгодно продать Дегенека нынешним летом, поскольку его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Милош вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.

источник: Mondo
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анонсирован игровой смартфон ASUS ROG Phone 3Деспотович перешёл в казанский «Рубин»Номинальным хозяином финала Кубка России будет считаться «Зенит»Федун о возможном назначении Евсеева на пост тренера "Спартака"Сёмин объяснил, за счёт чего "Зенит" стал чемпионом РоссииТрусова наконец-то призналась, почему ушла от Тутберидзе
Источник: Ловрен согласовал контракт с «Зенитом»
За переход хорватского защитника петербургский клуб готов заплатить «Ливерпуля» 8,5 миллиона евро.
24.07.2020 20:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В «Спартак» может перейти защитник сборной Австралии Дегенек
26-летний защитник выступает за «Црвену Звезду».
24.07.2020 20:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Нидерландах определили дату старта чемпионата-2020/21
Минувший сезон в эредивизи был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
24.07.2020 20:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА может приобрести полузащитника «Ривер Плейта»
Хорхе Карраскаль может продолжить выступления в РПЛ.
24.07.2020 19:57
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Негредо перешел в «Кадис»
Клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Испании.
24.07.2020 19:38
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Коман может покинуть «Баварию»
Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
24.07.2020 19:24
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Юрген Клопп: «Ливерпуль» нельзя обвинять в высокомерии
Главный тренер красных ответил Фрэнку Лэмпарду из «Челси».
24.07.2020 19:22
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Перед «Крыльями Советов» поставлена задача вернуться в РПЛ за сезон
Следующий сезон самарцы проведут в ФНЛ.
24.07.2020 19:09
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
«Иртыш» будет проводить матчи ФНЛ в Подмосковье
Омский клуб будет играть на стадионе «Авангард» в Домодедове, который вмещает 5500 зрителей.
24.07.2020 18:54
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
В «Уфе» прокомментировали вероятность ухода Евсеева в «Спартак»
Ранее в московском клубе получил работу бывший генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
24.07.2020 18:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика