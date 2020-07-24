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24 июля 20:52
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Семин: Юран может предоставить «Зениту» сюрпризы в финале Кубка

Решающий матч турнира состоится завтра 25 июля в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Зенита» и «Химок» на победу в финале Кубка России.

«Конечно же, у «Зенита» больше шансов, – отметил Семин в интервью Rusfootball.info. – На сегодня они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и Кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

В финале нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, – вот и все.

Не знаю, смогут ли «Химки» дать бой. Это покажет только игра. Но повторюсь – Сергей Юран это опытный человек в футболе. Как футболист он играл в больших командах, и много побеждал. У него опыт и как игрока, и как тренера.

Но и Сергея Семака точно не нужно учить, как делать его работу».

В прошлом году «Локомотив» под руководством Семина выиграл Кубок России, обыграв в финале «Урал» (1:0).

источник: Rusfootball.info
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