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24 июля 21:30
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: На следующей неделе Гайч прилетит в Москву, чтобы согласовать контракт с ЦСКА

Пока 21-й летний аргентинский нападающий принадлежит «Сан-Лоренсо».

TyC Sports сообщает, что Адольфо Гайч прилетит в Россию на следующей неделе, чтобы заключить контракт с московским ЦСКА.

Источник утверждает, что всем заинтересованным сторонам осталось согласовать детали перехода. Аргентинский «Сан-Лоренсо» согласился продать своего футболиста за 8,5 миллиона евро и 20% от следующего трансфера Гайча. Футболисту ЦСКА предложил контракт на пять лет с зарплатой в 900 тысяч евро за сезон.

В минувшем сезоне Адольфо забил пять мячей за «Сан-Лоренсо» в 12 матчах чемпионата Аргентины, который был завершен досрочно. Также в активе нападающего один матч за национальную сборную страны. 11 сентября прошлого года Гайч вышел на замену на 87-й минуте вместо Родриго де Пауля в товарищеской игре против команды Мексики (4:0 в пользу Аргентины).

источник: TyC Sports
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